MLB: Pablo López también tuvo una magnífica actuación en el Juego de Estrellas

Theoscar Mogollón González

Podrá o no gustar a algunos, pero las actuaciones de Pablo López siempre dan de qué hablar. Y es que el dominio que ha mostrado el lanzador de los Mellizos de Minnesota esta temporada se trasladó hasta el Juego de Estrellas, y vaya de qué manera.

El criollo que representó a la Liga Americana se subió al montículo en la parte alta del noveno episodio con el marcador favorable a la Liga Nacional por 3-1, y cuyo objetivo no era más que evitar que los rivales ampliaran la ventaja.

Allí dominó a Geraldo Perdomo con elevado, permitió sencillos de Juan Soto y Nick Castellanos, pero resolvió la situación para mantener el cero con ponches a Pete Alonso y Elias Díaz.

De esa manera el zuliano hizo su debut por todo lo alto en un Juego de Estrellas, luego de ser escogido entre los últimos invitados a la reserva. Cabe recordar que en lo que va de temporada su marca es de 5-5, con 3.89 de efectividad y 138 ponches (la tercera mejor cifra de todas las Mayores este año).

