MLB: Esta es la cantidad de hits que lleva Salvador Pérez en Juegos de Estrellas

El receptor venezolano Salvador Pérez dijo presente en su octavo Juego de Estrellas en su carrera, al participar este martes en el T-Mobile Park de Seattle y pegó un hit, que es el tercer incogible para él en este certamen.

"Salvy" conectó un sencillo a banda contraria en el cuarto episodio, que lo convierte en el segundo jugador histórico de los Reales de Kansas City con más hits en un clásico de mitad de temporada. Es superado por George Brett quien acumula 8 inatrapables.

Seguidamente, Pérez anotó la carrera que rompió la paridad hasta el momento y puso a ganar a la Liga Americana 2-1.

Además, el carabobeño es el segundo pelotero de Reales con más carreras anotadas, un total de tres. Este renglón también lo lidera Brett, en esta oportunidad con cinco.

Salvador Pérez now has three All-Star Game hits, second-most by a Royals player.



7 ⚾ George Brett

3 ⚾ Salvador Pérez

2 ⚾ Cain, Hosmer, Bo, Otis