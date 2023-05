MLB: Pablo López en una decisión de dos mundos para llegar a Las Mayores

beisbol grandes ligas

El abridor venezolano de los Minnesota Pablo López, es uno de los mejores abridores en esta nueva campaña de la Major League Baseball 2023, demostrando toda su calidad y jerarquía desde el montículo con su nueva organización.

El pelotero de 27 años de edad, no ha decepcionado a sus nuevos fanáticos al ser el líder de la rotación abridora, al contar con un récord de dos ganados y dos perdidos, con una efectividad de 3.77 en siete juegos y 43 episodios lanzados.

Sin embargo, el criollo tuvo que tomar una importante y difícil decisión antes de ser firmado en 2012 por los Marineros de Seattle, debido a que no estaba seguro si convertirse en jugador profesional o estudiar medicina.

Esta razón, se debe a que sus padres son profesionales en la medicina y fue criado y orientado con el principal objetivo de tener una carrera tan destacada como las de sus padres, ya que son sus más grandes ídolos de vida.

Palabras de López:” Me dijo que era 100% mi decisión”, declaró López. “Cualquier rumbo que tomes, sé que harás cosas grandes. Pero la mejor manera que te puedo decir que lo veas ahora mismo es que si eliges ir con el béisbol y no resulta como anticipas, todavía puedes ir a la universidad. Si eliges los estudios y no te gusta, creo que será un poco más difícil que vuelva la oportunidad en el béisbol” DECLARACIONES A MLB

En la actualidad, esta decisión se ha convertido en algo positivo para el venezolano, debido a impresionantes números desde su debut en la temporada 2018, además, cuenta con uno de los contratos más grandes de todo su equipo, por cuatro años y 73 millones de dólares.

