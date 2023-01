Willson Contreras revela por qué no va a participar en el Clásico Mundial de Beisbol

Frederlin Castro

El nuevo receptor de los Cardenales de San Luis, Willson Contreras, generó este jueves una polémica entorno a su participación en el Clásico Mundial de Beisbol que se jugará en marzo del presente año.

Según el periodista Juan Carlos Bravo a través de la red social Twitter, aseguró que el criollo no jugaría con Venezuela debido a que los pájaros rojos le pidieron que no asistiera a la cita.

Pero este viernes el propio Willson Contreras en conversación con la cuenta de Instagram, @SoyBeisbol aclaró las razones por las que no estará presente en el World Baseball Classic.

Willson Contreras confirma que no va al Clásico

“No iré, pero tampoco me sugirieron o me pusieron a escoger. Ya el manager de Venezuela hablará de lo ocurrido pronto”, señaló Contreras al portal.

Contreras, de 30 años, tuvo un bateo de .243 con 22 jonrones y 55 producidas en 113 partidos la temporada anterior con los Chicago Cubs, firmó un contrato por cinco temporadas y $87.5 millones con los Cardinals, siendo el reemplazo del ex grandeliga Yadier Molina.

Contreras se estrenó con los Cubs en 2016 y ganó la Serie Mundial como novato.

🇻🇪WBC NEWS - VENEZUELA🇻🇪



There are reports from @JuanBDeportes that catcher Willson Contreras will not be joining Venezuela for the World Baseball Classic.



The Cardinals signed Willson to a 5-year deal this offseason. They asked him not to participate in the WBC. pic.twitter.com/sl4Y1MVLBC