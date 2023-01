MLB: ¿Cómo será el proceso de adaptación a las nuevas reglas de Grandes Ligas?

beisbol grandes ligas

Harold Capote 04/01/2023 10:26 pm

Es probable que, a partir de 2023, una nueva era comience en las Grandes Ligas, esto por la entrada en vigencia de una nueva serie de reglas que buscan disminuir el tiempo de duración de los juegos; es posible también que los resultados reciban calificaciones positivas y negativas arropadas por la subjetividad.

Sin pretender incidir en el criterio particular de cada quien, recordemos que uno de los argumentos de la oficina del Comisionado, se versa en que la “larga” duración de los encuentros es uno de los hándicaps que refleja esta disciplina en distintos sondeos realizado entre el público, esto en el ámbito de los Estados Unidos.

El cronómetro de pitcheo, la limitación de las formaciones defensivas o shifts y bases más grandes son las modificaciones fundamentales.

Desde su anuncio, esto ha generado cantidad de comentarios y ponderaciones estrictamente críticas, esto puede ser un error a priori, definirlas antes de tener en la mano, o la vista, resultados tangibles concretos.

No tener paciencia y esperar por una muestra óptima, adecuadamente amplia de los resultados puede ser un error, ya cometido por cierto, en el pasado; parafraseando unas de las frases de Moneyball: “Ante los cambios las personas se vuelven irracionales, cada quien se aferra como puede a su reino”, palabras más, palabras menos.

Uno de esos ejemplos anteriores lo encontramos en un artículo, de Anthony Castrovince, publicado en el portal mlb.com.

Para 1901, torrenciales fueron las críticas hacia la implementación de la regla 1 strike, 1 out. “[La regla de] calificar un batazo de foul como strike no sólo fue reprochada, sino también fue el blanco de burlas”, declaró el periódico The Pittsburgh Press en abril de dicho año. “Con el fin de acortar el juego es algo bastante eficaz; para motivar al bateador, es un total fracaso”.

Sin esta norma ¿Imaginan cuánto duraría un juego entonces?

El diario The Cincinnati Post pronosticó que la regla “estaba destinada a durar poco” en la Liga Nacional y la Liga Americana. Joe Quinn, un intermedista veterano de los Senadores de Washington, se quejó al decir, “El juego se está arruinando al favor del dólar”. Es otra de las cosas que se dijo.