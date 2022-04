Mánager de Yankees Aaron Boone no quiso ser la víctima de Miguel Cabrera

Diego Rivero/ Diiegorivero

Luego de que Aaron Boone manager de los Yankees de Nueva York frustrara el ultimo turno al bate del venezolano Cabrera en su intento por lograr el hit numero 3.000 aseguró que ya están a mano.

“Miggy me estaba hablando con la boca abierta después de que pedí la base por bolas”, dijo el capitán de los Yankees. “Le dije que estamos a mano. Me costó una Serie Mundial en 2003, así que ahora puede dormir con 2999”.

Aaron Boone on heated exchange between he and Miguel Cabrera after intentional walk:



“Miggy was jawing at me after I called for the walk,” the Yankees skipper said. “I told him we’re even. He cost me a World Series in 2003, so now he can sleep on 2,999.” pic.twitter.com/zUbLRg2heN