Ryan Zimmerman anuncia su retiro y en Nacionales de Washington concluye una era

Este martes Ryan Zimmerman anuncia su retiro del beisbol después de una histórica carrera de 16 temporadas, todas con los Nacionales de Washington, con una carta que comienza "Querido D.C." y está firmada por el "empleado número 11".

"Hemos ganado juntos, perdido juntos y, honestamente, crecido juntos", escribió Zimmerman. "Perdimos 100 juegos (dos veces), ganamos 90 juegos (cuatro veces), nos mudamos a un nuevo estadio, no logramos salir de la primera ronda de los playoffs (cuatro veces agotadoras) y, por supuesto, vivimos la mágica carrera de la Serie Mundial de 2019 que nadie olvidará jamás. A través de todos los logros y los fracasos siempre me apoyasteis, y por ello os estaré siempre agradecido", escribió.

Today, Ryan Zimmerman announces his retirement from the game of baseball. Thank you Ryan for all that you have done both on and off the field!⁣⁣⁣

⁣⁣⁣

A message from Employee No. 11 ...⁣

⁣ pic.twitter.com/BOwfsjS4Yo