Exjugadores y aficionados molestos con la MLB por recorte de personal en las menores

Frederlin Castro | @fr3djcd

Apenas un año después de que las Grandes Ligas reorganizaran su sistema de ligas menores y eliminaran a 43 equipos como afiliados, la liga, según se informa, tiene en mente la posibilidad de recortar más puestos de trabajo en las granjas.

Un artículo del periodista Jeff Passan, de ESPN, señala que los equipos de la MLB pueden tener actualmente hasta 180 jugadores de ligas menores en su lista de reservas nacionales. Pero Passan informó que las Grandes Ligas pidieron al sindicato de jugadores en la última ronda de conversaciones laborales que comenzarán en 2023 que permitan "a la oficina del comisionado reducir el número máximo de jugadores a tan solo 150 durante el resto del acuerdo de negociación colectiva".

Algunos pensaron que esa idea tenía mérito, pero muchos, muchos otros no estaban contentos de escuchar a la MLB hablar de recortar aún más puestos de trabajo en las ligas menores.

El exlanzador de los Royals, Trevor Oaks, escribió lo siguiente: "Estoy fuera del juego, pero esto me frustra. Es hora de que la MiLB tenga un asiento en la mesa de negociación también".

Im out of the game, but this just frustrates me. It’s time MiLB gets a seat at the negotiating table too. https://t.co/GmHilLcXZb