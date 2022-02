Sindicato se niega a rebajar el número de peloteros en Ligas Menores

Frederlin Castro | @fr3djcd

La Asociación de Jugadores de la MLB (MLBPA) planea rechazar formalmente la PROPUESTA DE LAS Grandes Ligas de reducir de 180 a 150 la cantidad de peloteros en el sistema de Ligas Menores.

La MLB, emitió un comunicado el lunes anunciando lo señalado anteriormente, e inmediatamente el Sindicato salió en respuesta para evitar que se afecte a Triple A, Doble A, Clase A ni liga de novatos.

Updating: The MLBPA has rejected past offers from MLB that would agree the league can control the number of domestic minor league playing jobs and plans to formally reject the proposal that would allow MLB to cut from 180 per organization to as few as 150. https://t.co/ZkKNE7LhsG