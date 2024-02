Serie del Caribe: Tigres del Licey descuenta y amenaza con empatarle a Tiburones (En vivo)

La Serie del Caribe 2024 sube su telón con el duelo entre dos posibles candidatos para esta edición, Tiburones de La Guaira por Venezuela y Tigres del Licey por República Dominicana.

El IoanDepot Park es el escenario de esta edición que promete muchas emociones. Cabe mencionar que el conjunto escualo cuenta con varios peloteros que estuvieron presentes en la edición pasada.

Incidencias del juego

Inning 1 (parte alta): Alexi Amarista batea elevado de out a jardinero izquierdo. Alcides Escobar batea elevado de out a jardinero izquierdo. Hernán Pérez batea elevado de out a jardinero izquierdo.

Venezuela 0 - República Dominicana 0

Inning 1 (parte baja): Emilio Bonifacio pega sencillo con toque a segunda base. Gustavo Núñez batea rodado para doble matanza. Robinson Canó se poncha tirándole.

Venezuela 0 - República Dominicana 0

Inning 2 (parte alta): Yasiel Puig recibe base por bolas. Wilson Ramos batea rodado para doble matanza. Luis Torrens se poncha tirándole.

Venezuela 0 - República Dominicana 0

Inning 2 (parte baja): Ramón Hernández batea elevado de out a jardinero derecho. Yadiel Hernández batea rodado de out a primera base. Junior Lake se poncha tirándole.

Venezuela 0 - República Dominicana 0

Inning 3 (parte alta): Ramón Flores pega sencillo con rodado a jardinero central. Leonardo Reginatto pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo. Ehire Adrianza out con toque de sacrificio, avanzan los corredores. Alexi Amarista pega sencillo con rodado a jardinero derecho, Flores anota. Alcides Escobar batea elevado de out a jardinero derecho. Hernán Pérez se poncha tirándole.

Venezuela 1 - República Dominicana 0

Inning 3 (parte baja): Dawel Lugo batea rodado de out a tercera base. Webster Rivas pega sencillo con línea a jardinero central. Sergio Alcántara batea elevadito de out a campo corto. Emilio Bonifacio se poncha tirándole.

Venezuela 1 - República Dominicana 0

Inning 4 (parte alta): Yasiel Puig se poncha tirándole. Wilson Ramos pega sencillo con rodado al lanzador. Lanzamiento desviado del lanzador, Ramos a segunda. Luis Torrens batea línea de out a jardinero izquierdo. Ramón Flores batea rodado de out a receptor.

Venezuela 1 - República Dominicana 0

Inning 4 (parte baja): Gustavo Núñez batea rodado de out a segunda base. Robinson Canó batea rodado de out a tercera base. Ramón Hernández batea elevadito de out a segunda base.

Venezuela 1 - República Dominicana 0

Inning 5 (parte alta): Leonardo Reginatto batea rodado de out a campo corto. Ehire Adrianza recibe base por bolas. Alexi Amarista pega sencillo con línea a jardinero izquierdo. Jonathan Aro reemplaza a Raúl Valdés. Alcides Escobar batea elevadito de out a receptor. Hernán Pérez se poncha tirándole.

Venezuela 1 - República Dominicana 0

Inning 5 (parte baja): Yadiel Hernández se embasa por error del primera base. Junior Lake batea elevado de out a jardinero derecho. Dawel Lugo batea rodado para doble matanza.

Venezuela 1 - República Dominicana 0

Inning 6 (parte alta): Pedro Payano reemplaza a Jonathan Aro. Yasiel Puig batea rodado de out al lanzador. Wilson Ramos pega sencillo con rodado a jardinero central. Luis Torrens recibe base por bolas. Williams Jerez reemplaza a Pedro Payano. Ramón Flores pega sencillo con línea a jardinero central, Ramos anota, Torrens out en segunda. Leonardo Reginatto batea elevado de out a jardinero derecho.

Venezuela 2 - República Dominicana 0

Inning 6 (parte baja): Webster Rivas pega sencillo con línea a jardinero derecho. Sergio Alcántara batea elevado de out a jardinero derecho. Tiago Da Silva reemplaza a Miguel Romero. Emilio Bonifacio pega sencillo con rodado a jardinero central. Gustavo Núñez pega sencillo con línea a jardinero derecho. Robinson Canó out con elevado de sacrificio, Rivas anota. Jorgan Cavanerio reemplaza a Tiago Da Silva. Ramón Hernández batea rodado de out a tercera base.

Venezuela 2 - República Dominicana 1

Inning 7 (parte alta): En desarrollo...