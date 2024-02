Serie del Caribe: ¡Órale! Oswaldo Guillén y su amor empedernido por México (+Declaraciones)

Podría decirse que los Tiburones de La Guaira se reivindicaron en la jornada de este lunes en la Serie del Caribe 2024. Y es que luego de su derrota ante Criollos de Caguas, los campeones de Venezuela midieron fuerzas en un duelo crucial ante los representantes de México.

En un compromiso en el que arrancaron por debajo en el marcador, el conjunto escualo logró reaccionar a tiempo para darle la vuela al marcador y terminar ganando por 6-1. Dicho resultado no solo los encamina a las semifinales del torneo, sino que además elimina a los mexicanos.

Uno que sufrió en demasía de principio a fin fue el manager Oswaldo Guillén, que si bien logró la victoria para los venezolanos, también le dio esa estocada final a un país al cual ama con mucha pasión, según sus propias declaraciones en la rueda de prensa postpartido.

"Hoy tenía sentimientos encontrados, porque la mayoría de la gente que tengo a mi alrededor en Chicago son mexicanos. Siempre estoy en contacto con los equipos en México y le tengo mucho respeto a su selección", dijo Ozzie.

De hecho, sus palabras iniciaron luego de la pregunta de un periodista de dicho país, que quiso saber si había posibilidades de que algún día ejerza como manager en las ligas de beisbol de allá.

"Seguro que consideraría trabajar en México. ¿Por qué no? No lo he hecho anteriormente por el trabajo que tengo en Chicago, por mi familia" , respondió Guillén sin titubear.

Por lo pronto, todo se queda en un simple deseo. Lo único que aseguró Ozzie durante su intervención es que se siente muy agradecido con México y todo ese cariño y respeto que recibe de los mexicanos que tiene a su alrededor. La puerta de un posible nuevo reto en esas tierras está más que abierta.

"Yo tengo mucho que agradecerle a México, porque me han tomado en cuenta en lo que sé de beisbol. Ayudé a los equipos de Puebla y Monclova y quedaron campeones, y eso ayuda un poco más a que crean en tus capacidades", finalizó.