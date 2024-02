Serie Del Caribe: Silvino Bracho enfocado en su rol del 7mo inning (+ Video)

Hace un año, Leones del Caracas logró titularse gracias al gran trabajo de Silvino Bracho viniendo desde el bullpen, y este año Tiburones logró armar un grupo de relevistas de primer nivel, entre lo que se encuentra el serpentinero de las Águilas del Zulia.

"Lo bueno es que el manager tiene varias opciones en el bullpen, puede decir que tiene cuatro o cinco cerradores y eso es realmente positivo. Respeto a todos los que están ahí, creo que tuvieron una gran temporada y como te dije, el mánager Oswaldo Guillén tiene las piezas para poder jugar con ellas", apuntó.

Con Arnaldo Hernández confirmado como cerrador, lo demás resultó ser mucho más fácil para Guillén, quien plantó una alcabala difícil de superar para los adversarios.

"Me dijeron que yo tendría la responsabilidad de lanzar el séptimo, Vizcaya el octavo y Arnaldo el noveno, pero eso pudiera variar dependiendo las situaciones, pero lo más importante es que tratará de no sobre utilizarnos, que cada quien tenga su espacio”, continúo Bracho.

Tomado por los Cardenales en la primera ronda del draft, de cara al Round Robin, Silvino no recibió el puesto de taponero ante la presencia de Vicente Campos, aduciendo también que Silvino acusaba algo de cansancio.

"Físicamente me siento bien, el cansancio siempre va a estar, aunque tengo 4 o 5 años sin parar. Yo siento que no terminé la temporada cansado, los muchachos te conocen y hacen los ajustes. A veces ocurre que físicamente estás fuerte, el brazo no te responde igual y obligas más a los muchachos a sacar los outs", enfatizó.

El derecho sabe lo que es lanzar en diversos torneos y categorías, pero trabajar en un marcó o ambiente como el de Miami, con tantos venezolanos, aumenta la responsabilidad y el deseo de hacer bien las cosas.

"Lanzar en la Serie del Caribe aumenta la presión, es un torneo corto y cada juego es sumamente importante, así que hay que fajarse para conseguir cada triunfo", finalizó.

Luego de terminar su compromiso con Tiburones de La Guaira, Silvino se preparará para viajar a México y unirse a los Toros de Tijuana, en la que será su primera experiencia en la Liga de verano de ese país.