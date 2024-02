Serie del Caribe: Ricardo Pinto conversó sobre las claves su gran salida ante México (+ Video)

Los Tiburones de La Guaira, representantes de Venezuela se impusieron 6 carreras por 1 a los Naranjeros de Hermosillo de México, apoyados en una sólida presentación de Ricardo Pinto, quien conversó con Meridiano acerca de su gran salida.

El derecho lanzó 5.0 sólidas entradas de apenas una carrera y ocho ponches para encaminar el triunfo escualo. “La clave de hoy es el mismo enfoque que traigo desde Venezuela, agresivo y atacando a los bateadores, eso es lo que me ha mantenido tirando buenas salidas”.

“De verdad me enojé mucho porque la carrera vino después de dos outs, pero son cosas que pasan, me gustaría sacar siempre en cero, pero no siempre se puede, si lo pudiera hacer estaría en Spring Training, pero son cosas del juego”, sentenció Pinto sobre la única carrera permitida.

El derecho mencionó las claves de su buen momento, mismo que trae desde Venezuela, en donde fue una de las principales figuras en el título de los Tiburones. “Siempre atacar a los bateadores con el primer lanzamiento en strikes y mantenerme concentrado es la clave”.

Por último, el derecho habló sobre lo importante de sus principales lanzamientos, que lo ayudan en momentos de apremio en el juego. “Yo pienso que mis pitcheos están funcionando bien y por eso cuando me meto en problemas busco mis primeros pitcheos para salir de ellos”.