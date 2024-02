Serie del Caribe: Esto dijo Yasiel Puig tras el título de Tiburones en Miami

La temporada 2023-24 de Yasiel Puig fue de redención total. El cubano de 33 años parecía estar en el ocaso de su carrera luego de ser una estrella en Major League Baseball (MLB) con Los Angeles Dodgers, pero encontró en Tiburones de La Guaira un lugar en el que sacar su mejor nivel.

El nacido en Cienfuegos demostró ser valioso ofensivamente para que Tiburones acabe con la sequía de 38 años sin un campeonato sin un título en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y ahora en La Serie del Caribe, pese a no tener el mismo rendimiento ofensivo que en el torneo nacional, sí pudo dejar su huella en la final ante Tigres del Licey de República Dominicana con una atrapada en el jardín izquierdo que evitó un extrabase quisqueyano. Posteriormente dio un hit que inició la primera carrera de los escualos, aunque no pudo terminar el encuentro al sufrir una lesión.

Tras la consagración del conjunto venezolano, Yasiel Puig habló con Simple TV sobre su rendimiento y los sentimientos que le provoca haberse consagrado en este torneo celebrado en Miami, ciudad en la que reside.

“Había muchas dudas de mí cuando llegué a Tiburones. No me fue tan bien en la Serie del Caribe. Pero siempre me enfoqué en tener los mejores turnos posibles siempre. Gracias a la afición venezolana por el apoyo y espero que disfruten este triunfo”, comentó el antillano de 33 años.

Puig terminó el certamen con un cuatro hits, un jonrón ante dominicana, un doble y par de sencillos.