Serie del Caribe: ¡Miami aquí llegó tu Tiburón! Tiburones de La Guaira es el campeón (+Video)

Tiburones de La Guaira campeones de Venezuela son los campeones de la Serie del Caribe Miami 2024, tras vencer en la Gran Final a Tigres del Licey representante de la República Dominicana en una pizarra final de 3-0 con un LoanDeport Park a rebosar de aficionados que en total fueron 36,677 para ser un récord.

Por un solo camino

La ciudad del sol se vistió de gala para recibir esta batalla entre criollos y dominicanos que tuvo un solo dueño, siendo los dirigidos por el manager Oswaldo Guillén y liderados por una solida actuación de su brazo estelar Ricardo Pinto que trabajó por espacio de 5.2 entradas, 6 ponches, no recibió carreras y terminó siendo el ganador del juego.

En cuanto a las anotaciones llegaron una el cuarto y las otras dos en el quinto, fueron impulsadas por Hernán Pérez y Odubel Herrera que entró al compromiso por el lesionado Yasiel Puig.

Las cosas pequeñas del juego

Además, durante toda la serie la clave fueron los aspectos pequeños del juego que fueron ejecutados a la perfección, como el toque de bola y el bateo y corrido. Por su parte, nombres como los de Alexi Amarista, Luis Torrens, Ramón Flores, Alcides Escobar, Leonardo Reginatto, Wilson Ramos y Wilfredo Tovar todos aportando su granito de arena.

Otro punto que no se puede pasar por debajo de la mesa en este campeonato es el relevo salado, teniendo a Jorgan Cavaneiro, Silvino Bracho, Anthony Vizcaya y Arnaldo Hernandez como labores intraficables. Destacando a su vez la inigualable actuación del Ángel Padrón y su no hit no run.

Expertos en acabar sequías

De esta manera, Tiburones, así como en Venezuela hizo lo propio en el Caribe, puesto que acabó con su sequía de títulos en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y culminó también con los años de espera para volver a levantar un título caribeño. Recordemos que tuvieron que pasar 15 años para que un representante de Venezuela alzara el cetro del Serie del Caribe.

La última vez habían sido los Tigres de Aragua en Mexicali, ahora Venezuela cuenta con 8 campeonatos de gran torneo del Caribe. Dos para Leones del Caracas, dos de Navegantes del Magallanes, dos para Águilas del Zulia, el de los bengalíes y ahora este de los escualos.