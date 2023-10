MLB: Esto dijo José Abreu del pelotazo al jardinero de los Rangers Adolis García

Luego de la victoria de los Astros de Houston ante los Rangers de Texas en el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga América, el inicialista cubano José Dariel Abreu se refirió a incidente ocurrido con el relevista Bryan Abreu y el pelotazo que le propinó al jardinero antillano Adolis García.

En medio de la algarabía, Abreu precisó que “nunca hubo intención de golpear a un compañero”, a lo que agregó que el timonel sideral, Dusty Baker, “se sintió bastante mal” con la decisión arbitral de expulsarlo y al lanzador.

“Hay decisiones que nos chocan. Yo creo que no había necesidad alguna de expulsar a nadie. Personalmente no sé lo que habrá pasado, no fue intencional el bolazo a mi compadre, pero el calor del juego hace todas estas cosas (…) Los dos equipos quieren ganar y Dusty, como jefe de nosotros, se sintió bien mal. Pero nada, se ganó”, declaró desde el club house Jose Abreu.

Asimismo, el slugger cubano mandó un mensaje para venideros encuentros. “Personalmente son creyente de algo, al león no se cuquea (provoca). No le estoy faltando el respeto a nadie pero al león no se cuquea. Desgraciadamente le tocó el bolazo a un compadre mío y no creo que fue intencional, pero como dije, al león no se cuquea”.