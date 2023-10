LMP: Mazatlán presentó su nuevo refuerzo para la 23-24

Los equipos que conforman la Liga Mexicana del Pacífico continúan su preparación de cara a la venidera campaña 23-24. Este es el caso de los Venados de Mazatlán, quienes anunciaron un nuevo refuerzo.

Se trata del utility colombiano Gustavo Campero, quien debuta en el beisbol invernal mexicano, con experiencia en las menores.

“Obviamente, vengo a disposición del staff, a trabajar en lo que se necesite para ayudar al equipo, en el jardín, como cátcher, dónde el staff nos indique”, dijo durante su práctica.

Desde Lorica, Colombia, Campero llega con un porcentaje de bateo de .334 en el verano de MiLB, donde jugó para Tri-City Dust Devils, además de ser un jugador promesa en su país.

“Veo a México como un escaparate grande, estar aquí para mí es una emoción grande para seguir adquiriendo experiencia que me lleve a la Gran Carpa (…) Este es un estadio inmenso, siempre me he identificado por mis líneas, quiero traer mis líneas aquí, es lo que quiero”, agregó.

Venados de Mazatlán arrancará su temporada el próximo 15 de octubre, cuando reciba a Charros de Jalisco.