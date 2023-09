LIDOM: MLB dio a conocer la lista de jugadores que están en fatiga extrema

Major League Baseball (MLB) dio a conocer a todas las organizaciones que conforman las ligas invernales su tan famosa y odiada lista de “Fatiga Extrema” para este año. LIDOM nuevamente es el circuito invernal más afectado del caribe con un total de 120 jugadores que, en un principio, no podrán ver acción con sus respectivos equipos.

Después de dominicana, la siguen la LVBP (87), la LBPRC (29) y la Liga ARCO Mexicana del Pacifico (28). Como es costumbre dese 1998, las organizaciones de Grandes Ligas pueden decidir que peloteros autorizan o ni para que puedan jugar con sus respectivos equipos en las distintas ligas invernales caribeñas que se realizan de octubre a enero.

Para que un pelotero sea calificado para entrar en la lista de fatiga extrema debe cumplir ciertos parámetros:

Para los bateadores:

Grandes Ligas, Triple A, Doble A y Clase A: 500 turnos.

Clase A y Ligas de Novatos: 325 turnos.

Para los lanzadores:

Grandes Ligas: 170 innings.

Triple A, Doble A y Clase A: 165 innings o 55 juegos.

Clase A (corta): 80 innings.

Liga de Novatos: 70 innings.

No todos los jugadores son incluidos en esta lista por el tiempo jugado, algunos equipos pueden incluir jugadores que estén lesionados o hayan pasado por una lesión dedicada y no quieren comprometer su proceso de rehabilitación. Esto no quiere decir que un jugador incluido en lista de fatiga extrema no puede ver acción en su país, los clubes caribeños pueden negociar ciertos permisos con sus organizaciones de MLB y llegar a un acuerdo para que el pelotero pueda jugar. Pero siempre la última palabra la tendrá su organización de Major League Baseball.

Algunos equipos son permisivos con sus jugadores, pueden llegar a acuerdos con los clubes invernales bajo ciertas “limitaciones” (cantidad de juegos, turnos, o incluso posición en la que debe jugar).

Esta es la lista de los equipos de LIDOM con peloteros en la LFE:

Gigantes del Cibao: (28): Deyvison de los Santos (PD, Dbacks), Joelvis del Rosario (PD, Atléticos), Emiliano Teodo (PD, Rangers), Christhian Montes de Oca (PD, Dbacks), Ángel Chivilli (PD, Rockies), Daniel UIllola (PD, Astros), Sandy Alcántara (PD, Marlins), Seranthony Domínguez (PD, Filis), Camilo Doval (PD, Gigantes), José Leclerc (PD, Rangers), Yerry Rodríguez (PD, Rangers), Ángel de Jesús (PD, Tigres), Edison Batista (PD, Astros), Huáscar Brazobán (PD, Marlins), Tyrone Yulie (PD, Yanquis), Yerry de los Santos (PD, Piratas), Helcris Olivares (PZ, Rockies), Pablo Adonis (PZ, Nationals), Deyvison de los Santos (3B, Dbacks), Jefferson Rojas (SS, Cubs), Hendry Méndez (OF, Brewers), Agustín Ramírez (C, Yanquis), Enmanuel Terrero (OF, Piratas), Carlos de la Cruz (OF, Filis), Liover Peguero (SS, Piratas), Víctor Acosta (SS, Rojos), José Devers (SS, Marlins) y Alex de Jesús (3B, Azulejos).

Tigres del Licey (24): Yordanny Monegro (PD, Red Sox), Alexander Arias (PD, Cubs), José Mena (PD, White Sox), Omar Dedniel Núñez (PD, Mets), Yunior Marte (PD, Filis), Dauri Moreta (PD, Piratas), Diego Castillo (PD, Marineros), Juan Manuel Then (PD, Marineros), Jordy Miguel Vargas (PD, Rockies), Juan Carlos Mejía (PD, Brewers), Oliver Ortega (PD, Twins), Albert Abreu (PD, Yanquis), Luis Gil (PD, Yanquis), Luis Severino (PD, Yanquis), David Peralta (PZ, Piratas), Jordi Martínez (PZ, Filis), Génesis Cabrera (PZ, Azulejos), Luis Raúl Rodríguez (PZ, Mets), Elly de la Cruz (SS, Reds), Emmanuel Núñez (SS, Marlins), Ronny Mauricio (SS, Mets), Nerio Rodríguez (C, Astros) y Oneil Cruz (SS, Piratas).

Leones del Escogido (19): Rolddy Muñoz (PD, Bravos), Emmanuel Reyes (PD, Reales), Yoniel Curet (PD, Reales), Jarlin Susana (PD, Nationals), Elvis Peguero (PD, Brewers), Javier Guerra (PD, Rays), Félix Bautista (PD, Orioles), Francelis Montás (PD, Yanquis), Jol Frank Concepción (PD, Azulejos), Cristian Santana (SS, Tigers), Eddys Leonard (SS, Tigers), Carlos Santana (1B, Brewers), Gary Sánchez (C, Padres), Starling Marte (CF, Mets), Jasson Domínguez (OF, Yanquis), Marco Luciano (SS, Gigantes), Yeison Morrobel (OF, Rangers), Otto López (SS, Azulejos) y José Ramírez (3B, Guardianes).

Toros del Este (19): Jhancarlos Lara (PD, Bravos), Kelvin Cáceres (PD, Angelinos), Winston Santos (PD, Rangers), Juan Daniel Carela (PD, White Sox), Miguel Ángel Díaz (PD, Tigers), Freddy Peralta (PD, Brewers), Sixto Sánchez (PD, Marlins), Franklin Sánchez (PD, Marlins), Ángel Felipe (PD, Atléticos), Antonio Jiménez (PZ, Rays), Chistopher Sánchez (PZ, Filis), Jarlin García (PZ, Piratas), Ángel Perdomo (PZ, Piratas), Shalin Polanco (OF, Piratas), Bryan de la Cruz (OF, Marlins), Manny Machado (3B, Padres), Jonatan Clase (OF, Marineros), Rafael Lantigua (IF, Azulejos) y Adael Amador (SS, Rockies).

Águilas Cibaeñas (18): José Domingo González (PD, Bravos), José Nicolás Fleury (PD, Astros), Joseph Gustavo Hernández (PD, Brewers), Jhoán Manuel Durán (PD, Twins), Jonathan Hernández (PD, Rangers), Yimi García (PD, Azulejos), Huáscar Ynoa (PD, Bravos), Wandy Peralta (PZ, Yanquis), Gregory Soto (PZ, Filis), José Daniel Devers (SS, Guardianes), Ángel Luis Genao (SS, Guardianes), Emmanuel Rodríguez (OF, Twins), Alberto Rodríguez (OF, Marineros), Leody Taveras (OF, Rangers), Xavier Wenceel Pérez (2B, Tigres), Nelson Medina (OF, Yanquis) y Miguel Ángel Hiraldo (SS, Azulejos).

Estrellas Orientales (12): Manuel Ricardo Yan (PD, Dbacks), Henry Manuel Báez (PD, Padres), Juan Manuel Mejía (PD, Rockies), Joel Payamps (PD, Cerveceros), Alberto Rodríguez (PD, Gigantes), Marino Santy (PZ, Cubs), Felipe de la Cruz (PZ, Mets), Jakob Hernández (PZ, Filis), José Rainer Núñez (SS, Azulejos), Endy Rodríguez (C, Piratas), Gabriel Tatis (SS, Padres) y Christhian Bethancourt (1B, Rays).