LIDOM: Grand Slam de Mel Rojas Jr. impulsa triunfo del Licey sobre las Águilas

Los Tigres del Licey pusieron fin a su cadena de seis derrotas consecutivas con una convincente victoria 7-1 sobre las Águilas Cibaeñas, en un juego disputado la noche del jueves en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. La figura del encuentro fue Mel Rojas Jr., quien sacó la pelota del parque con las bases llenas para encabezar un rally decisivo de cinco carreras en el quinto episodio.

Con este triunfo, los dirigidos por Gilbert Gómez consiguieron su primera victoria ante el conjunto cibaeño en la temporada 2025-2026 de la Liga Dominicana de Beisbol Profesional (LIDOM) y mejoraron su marca en casa a 2-4.

El grand slam que cambió la historia del juego



El batazo de Rojas Jr. fue el punto de inflexión de un encuentro que hasta ese momento se mantenía cerrado. La conexión del jardinero azul no solo levantó a los fanáticos de sus asientos, sino que también dio confianza a un relevo que volvió a mostrarse sólido. Michael Feliz (1-0) se llevó la victoria tras un relevo efectivo, mientras que Oscar Rayo (1-1) cargó con la derrota por las Águilas. La ofensiva azul contó además con el respaldo de Angel Ortíz, quien bateó de 4-3, y Francisco Mejía, que aportó un doble y una carrera impulsada.

Con esta victoria, los Tigres mejoraron su récord a 5-7, empatando en la cuarta posición del torneo con los Toros del Este. Más allá de los números, el triunfo llega en un momento oportuno: justo antes de la celebración del aniversario 118 de la histórica franquicia capitaleña. La energía en el clubhouse del Licey volvió a sentirse positiva, con un equipo que parece reencontrarse con su juego justo cuando más lo necesitaba.

Para las Águilas Cibaeñas, fue apenas su segundo revés en la presente zafra de la LIDOM, en el que aún se mantienen en la cima con marca de 9-2. A pesar del tropiezo, el conjunto amarillo sigue siendo el equipo más consistente del torneo. Sin embargo, el golpe anímico del Licey deja claro que los felinos no piensan rendirse y que, si su ofensiva sigue despertando, podrían escalar posiciones rápidamente en las próximas jornadas.