Gigantes y Toros protagonizan el juego más largo de LIDOM desde esta fecha

Los Gigantes del Cibao protagonizaron una noche histórica en el Estadio Francisco Micheli al derrotar a los Toros del Este en un maratónico partido que se extendió a 15 entradas. Jorge Bonifacio se convirtió en el héroe del encuentro al disparar un sencillo con las bases llenas, remolcando las carreras que sellaron la victoria y extendieron a cuatro la racha triunfal del conjunto cibaeño.

Con este resultado, los Gigantes (4-5) escalaron al cuarto lugar de la tabla, desplazando a los Tigres del Licey, mientras que los Toros (5-6) permanecen en la tercera posición.

Jornada histórica en la LIDOM

El juego, que inició a las 7:37 de la noche del martes y concluyó pasada la 1:20 de la madrugada del miércoles, marcó un hito en la historia reciente de la LIDOM, al convertirse en el duelo más largo en entradas desde el enfrentamiento entre Águilas Cibaeñas y Estrellas Orientales el 4 de noviembre de 2019. Ambos equipos se batieron en un intenso pulso ofensivo y defensivo que mantuvo el suspenso hasta el último out.

En total, se utilizaron 21 lanzadores (11 de ellos por los Toros) en un encuentro donde cada detalle contó, desde la ejecución del pitcheo hasta la disciplina táctica en el plato.

Cristopher Molina se llevó la victoria (1-0) tras haber iniciado la decimoquinta entrada como corredor fantasma, mientras que Juan Arnaud se apuntó su primer salvamento. Bonifacio aprovechó la oportunidad grande al conectar el batazo decisivo ante William Bormie, impulsando a Molina y Leury García.

A pesar de la entrega de los Toros, que lograron empatar el marcador en varias ocasiones y contaron con un sólido trabajo del abridor Carlos Rodríguez, los Gigantes mostraron temple y determinación hasta conseguir un triunfo que no solo prolonga su buen momento, sino que también queda registrado como uno de los partidos más memorables de la temporada y de los últimos años en la liga dominicana.