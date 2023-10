LIDOM: Esto dijo Carlos Paulino sobre su recibimiento en la Águilas Cibaeñas

El receptor dominicano Carlos Paulino llegó a las Águilas Cibaeñas durante la temporada muerta de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana y tras incorporarse a los entrenamientos, hablo de cómo fue el recibimiento en el conjunto rapaz y sus expectativas de cara a esta nueva zafra.

En una entrevista publicada en el canal de youtube del equipo, Paulino agradeció a la organización por el recibimiento, al tiempo que manifestó que dejar a los Gigantes del Cibao “fue una decisión bastante difícil”.

“El recibimiento ha sido tremendo desde las oficina, staff técnico y jugadores (…) Me he sentido bastante cómodo (…) Me han tratado como si tuviera muchos años aquí”, expresó. “Siempre es difícil, en un momento cuando ya tú tienes bastantes años en un equipo (…) Hay ciclos que se cierran y hay oportunidades que se abren”, dijo.

El receptor, que llegó al conjunto aguilucho acompañado de Francisco Peña y Julio Rodríguez, indicó que su familia lo ayudo mucho para firmar con los 22 veces campeones de la pelota invernal dominicana.

Finalmente, precisó que dará el todo por el todo por la camisa cibaeña y que pondrá el cien por cien para que cada una de sus participaciones, haga sentir cómodo a sus compañeros.