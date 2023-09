LIDOM: Este experimentado jardinero ya se pone a tono con Escogido

Los Leones del Escogido completaron un día más de entrenamiento con miras al arranque de la temporada de la liga invernal de República Dominicana y uno de los jugadores de cuadro que ya se encuentra en el complejo es el ex grande liga Junior Lake.

El jardinero ya toma turnos en la jaula y practica la defensa, "estoy contento y agradecido por la oportunidad que me ha dado el Escogido de estar aquí, estamos aquí por un propósito, vinimos temprano para ponernos listos, tenemos metas que cumplir y hazañas que completar", fueron las primeras impresiones del jugador que debutará con el equipo capitalino, luego de de pasar sus 14 campañas anteriores en las filas de Estrellas Orientales.

Lake desde su debut en LIDOM ha sido uno de los mejores bateadores del circuito, liderando desde 2009 los departamentos de bases robadas (97), carreras anotadas (228) y boletos recibidos con 229.

El ex jugador de los Cachorros de Chicago indica que está a disposición del manager para lo que se le pida, "la disposición mía estará siempre, cada día, al 100% para dar lo mejor de mí y aportar un granito de arena para que el equipo gane el campeonato, que eso es lo que se quiere, a mi no me importan los resultados a favor mío, si el equipo sale victorioso, me siento satisfecho", indicó.

Escogido cuenta en sus vitrinas con 16 títulos del campeonato dominicano, más cuatro de Serie Del Caribe, debutarán el 19 de octubre cuando visitarán a los actuales campeones Tigres de Licey