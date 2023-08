Anthony Vizcaya: "Compartir con los venezolanos en Tecos me motiva para buscar el campeonato" (+Entrevista)

Los Tecolotes de los Dos Laredos se encuentran disputando la Serie de Campeonato de la Zona Norte en la Liga Mexicana de Beisbol, serie en la que buscan su boleto a la Serie del Rey, por el título máximo del circuito de verano azteca.

Tecos tiene la particularidad de contar con un gran número de peloteros criollos, entre los que se encuentran Alí Castillo, Balbino Fuenmayor, Danry Vászquez, Francisco Arcia y Anthony Vizcaya.

Este último justamente ha tenido una gran temporada en México, dejando números muy buenos. Meridiano conversó con Anthony Vizcaya precisamente sobre su presente en dicha liga y sobre lo especial que ha sido compartir equipo con tantos compatriotas.

En primera instancia, Vizcaya destacó que ha trabajado de manera ardua para tener una campaña exitosa. "Llegué a trabajar y a enfocarme de la mejor manera para ayudar al equipo, tanto con el grupo en general como de manera individual. El trabajo viene desde enero, tratando de ser consistente. He tenido resultados excelentes en comparación con mis primeros dos años en México", explicó.

Además, el serpentinero criollo habló maravillas de su equipo, que está metido en la pelea por el campeonato. "El equipo está muy bien, lo más importante es que todos se sienten seguros de asumir el reto de ganar el campeonato. Estoy contento porque todos estamos en la misma página y así las cosas salen mucho mejor", afirmó.

El derecho del Magallanes también habló sobre el fantástico grupo de peloteros venezolanos que se ha formado en el equipo. "Me he sentido bien con cada unos de ellos. Nos conocemos desde hace años, y ahora jugar juntos durante una temporada larga ha sido muy bueno", destacó Vizcaya, que también quiso resaltar el talento de sus coterráneos. "Me da confianza verlos jugar y saber lo que pueden hacer, eso nos motiva para seguir batallando por el campeonato".