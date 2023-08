LMB: Francisco Arcia sobre la calidad de juego en México. “Mi objetivo es ser campeón” (Entrevista)

La Liga Mexicana de beisbol profesional se encuentra en una fase electrizante de la postemporada, donde cuatro organizaciones están disputando las Series de Campeonato, tanto de la zona Sur como en la zona Norte respectivamente. En estos conjuntos, la participación venezolana ha tomado un rol protagónico.

En estos momentos, los equipos que disputan estas instancias son: Pericos de Puebla vs Leones de Yucatán (Zona SUR) y Algodoneros Unión Laguna vs Tecolotes de Dos Laredos (Zona NORTE). Donde sus principales objetivos es conseguir un pase a la histórica “Serie del Rey”

En esta oportunidad, el receptor venezolano de los Tecolotes, Francisco Arcia, mantuvo una conversación exclusiva con Meridiano, donde pudo dejar sus sensaciones acerca de la importancia que produce estos duelos a un alto nivel y lo que puede llegar a producir en su rendimiento tanto colectivo como individual.

El pelotero de 33 años es una de las grandes figuras criollas que siguen viendo acción en este circuito, donde no nada más destacan por su presencia, sino por su rendimiento dentro del terreno de jugo, algo que genera diversos resultados para sus diferentes equipos. “Mi temporada en México es positiva, logrando objetivos y ayudando al equipo al máximo, dando siempre lo mejor”, afirmó.

Pero no conforme con esto, el bateador zurdo sabe que la meta no va estar completa hasta que no logren los objetivos planteados para esta fase de la temporada, gracias a que tienen un importante desafío para estos juegos. “Mi objetivo es ser campeón, creo que es una de las satisfacciones más bonitas en nuestro trabajo, el estar todo el año dando lo mejor de ti y lograr el campeonato, es algo que te llena en lo colectivo como en lo individual”, expresó.

Seguidamente, una de las claves que le han beneficiado a conseguir los resultados deseados, es la importante profundidad que tienen en el roster activo y en cada una de las posiciones, siendo aún más llamativo que más de cinco venezolanos sean parte fundamental. “Muy importante, hacemos buena química con todos en el grupo y creo que nos ayuda a llegar a donde queremos y seguir avanzando”, comentó Arcia.

Los venezolanos que forman parte de Tecolotes: Danry Vásquez, Balbino Fuenmayor, Alí Castillo, Anthony Vizcaya, Tomás Telis, entre otros.

El jugador con experiencia en las Grandes Ligas, sabe que no pueden bajar el ritmo y la intensidad de juego, es algo que le ha quedado claro en su tiempo dentro de esta liga, la cual se ha brindado nuevas oportunidades. “La verdad que el nivel de esta liga ha incrementado mucho, si me ha ayudado, el año pasado jugué aquí y pude concretar con los nationals este año, te ayuda abrir muchas puertas”, confesó

Finalmente, el cuerpo técnico comandado por Félix Fermín, espera que cada uno de sus peloteros pueda explotar cada una de sus virtudes y puedan obtener ese cupo que les permita pelear por la sexta estrella.