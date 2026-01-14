A un paso de la gloria: Charros y Tomateros acarician la Final y el boleto al Caribe

Suscríbete a nuestros canales

Liga Mexicana del Pacífico (LMP), dos gigantes han dado un golpe de autoridad que los coloca en una posición envidiable: Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán dominan sus series 2-0, quedando a solo dos victorias de disputar la corona. El aroma a Serie del Caribe ya se respira con fuerza en el Pacífico mexicano. Tras el arranque de las semifinales de la, dos gigantes han dado un golpe de autoridad que los coloca en una posición envidiable:dominan sus series 2-0, quedando a solo dos victorias de disputar la corona.

Sin embargo, esta temporada el premio tiene un sabor doblemente especial. Debido a la ausencia de Venezuela en el próximo certamen caribeño, el reglamento ha abierto una oportunidad histórica: ambos finalistas de la LMP obtendrán su pase directo a la Serie del Caribe.

El dominio en el diamante

La ventaja de dos juegos otorga a tapatíos y sinaloenses una estadística favorable, obligando a sus rivales a una remontada épica si quieren arrebatarles el sueño internacional.

En la primera llave, los Charros de Jalisco mantienen un dominio absoluto de 2-0 sobre los Águilas de Mexicali, preparándose ahora para trasladar la batalla a territorio fronterizo. Por su parte, en el duelo regional, los Tomateros de Culiacán sostienen la misma ventaja de 2-0 ante los Algodoneros de Guasave, obligando a sus vecinos sinaloenses a buscar el milagro en su propio estadio.

Los Charros hicieron valer su localía ante los Águilas. Con un pitcheo sólido y una ofensiva que respondió en los momentos clave, la tropa jalisciense viaja a la frontera con la confianza de tener "medio boleto" en la bolsa. Mexicali, por su parte, regresa a casa con la urgencia de ganar para evitar quedar contra la pared.

En la otra llave, los Tomateros de Culiacán demostraron por qué son considerados uno de los equipos más temidos en postemporada. Al superar a los Algodoneros en los primeros dos encuentros, los guindas están a mitad de camino de asegurar su presencia en la final y, por ende, en el clásico caribeño que se celebrará en suelo mexicano.

Un boleto "extra" de oro

La noticia que ha transformado la dinámica de estas semifinales es la confirmación de que México enviará a dos representantes. Ante la imposibilidad de la participación venezolana, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe determinó que el país anfitrión cubra esa vacante con su subcampeón.

Esto significa que ganar la semifinal no solo otorga el derecho de pelear por el trofeo de la LMP, sino que garantiza automáticamente el uniforme tricolor para representar a México en la justa internacional.