¡Un nuevo look! Esta estrella de la NBA sorprendió a todos en el Media Day por su peinado (+Foto)

Este lunes es el Media Day de la NBA y todos los equipos se presentan ante la prensa para dar sus impresiones sobre lo que esperan en esta temporada. Además, las sesiones de fotografías son uno de los platos fuertes de la jornada para ver a los jugadores previo al inicio de la pretemporada.

El jugador que acaparó la atención fue Jimmy Butler, alero del Miami Heat, debido al particular look con el que se mostró en las instalaciones del equipo de Florida. Esta no es la primera vez que Butler hace esto, el año pasado hizo lo mismo y sorprendió a todos con un cambio en su peinado.

El alero de 34 años llegó al Kaseya Center, anteriormente como FTX Arena y American Airlines Arena, con perforaciones sobre su ceja izquierda, en su nariz y en el labio, junto con el cabello largo y tapando un lado de su rostro. Esto dejó con la boca abierta a sus compañeros y a los asistentes de la rueda de prensa, quienes no esperaban este look por parte de la estrella del Heat.

En uno de los videos publicados por el equipo, Bam Adebayo y Tyler Herro están posando junto con Butler pero no consiguen concentrarse y solo se ríen del cambio de su compañero. El año pasado, "Jimmy B" se apareció en el Media Day del Heat con unos dreadlocks y tomó a todos por sorpresa.