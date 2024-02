NBA: ¡Temporada histórica! Este es el nuevo récord de anotación en esta zafra de la liga

Desde hace algunos años, la NBA ha cambiado por completo y la ofensiva superó por completo a la defensa. Los compromisos ahora superan con más regularidad los 120 o 130 puntos y los jugadores tienen más repertorios dentro de su arsenal en ataque para tener actuaciones destacadas de más de 30 unidades por noche.

Sin embargo, en esta temporada ha pasado algo particular con respecto a los récords anotadores. Los jugadores que han logrados topes anotadores en sus respectivas carreras no han logrado que sus conjuntos obtengan los triunfos y, pese al récord, no ha sido suficiente para avanzar en la zafra. Stephen Curry, Devin Booker y Karl-Anthony Towns son los protagonistas de estas increíbles gestas, que se quedaron cerca de ser mucho más significativas con una victoria.

No fue suficiente

Esta es la primera vez en toda la historia de la NBA en que tres jugadores logran superar la barrera de los 60 puntos en derrotas para sus equipos. Esto ha pasado en las últimas dos semanas, empezando el 22 de enero en el encuentro entre Minnesota Timberwolves y Charlotte Hornets, donde Karl-Anthony Towns consiguió 62 unidades pero su equipo cayó por 128-125 y fue criticado por su entrenador, quien aseguró que el dominicano no estaba pensando en el colectivo y solo quería alcanzar una meta personal.

En el segundo encuentro donde sucedió esto fue el 26 de enero entre Phoenix Suns e Indiana Pacers donde Booker anotó 62 puntos en 38 minutos de juego, pero Suns cayó por 133-131. Y el último fue Curry, quien logró 60 contables en el juego de este 3 de febrero entre Golden State Warriors y Atlanta Hawks, en el que su equipo cayó por 141-134 en tiempo extra.