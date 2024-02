NBA: ¿Su kryptonita? Giannis Antetokounmpo muestra su versión más débil ante Miami

Desde su llegada a la NBA, Giannis Antetokounmpo ha ido elevando y evolucionando cada vez más su juego para llegar a ser uno de los mejores jugadores de la actualidad de todo el planeta y llevar a Milwaukee Bucks a ser contendientes dentro de la Conferencia Este. Sin embargo, una de las críticas que ha venido recibiendo durante los últimos años ha sido la cantidad de faltas que pita los árbitros a su favor y las veces que va a la línea de tiros libres.

El griego es uno de los jugadores que más veces va a cobrar tiros libres debido a su estilo de juego en el que predomina la potencia física cerca del aro, lo que ocasiona que la defensa tienda a usar un exceso de fuerza para tratar de frenarlo y que no logre encestar. En esta campaña, "The Greek Freak" tiene un promedio de 11 visitas a la línea de castigo en cada juego, pero en su último compromiso no logró hacer de las suyas con la defensa contraria.

¿Sin tiros libres?

En la derrota ante Miami Heat por 123-97, el europeo tuvo su primer encuentro en el que supera los 30 minutos y no toma ningún tiro libre durante el cotejo en 6 años. Antetokounmpo fue anulado por la defensa del Heat, uno de los equipos que mejor le hacen frente al griego, y pudieron contenerlo para que este no pudiera imponer su potencia física cerca de la zona de la pintura.

El ala pívot consiguió 23 unidades, 11 rebotes y 8 asistencias, pero se quedó corto en anotación debido a que es el tercer mejor encestador en promedio en toda la NBA con 30.7 unidades por juego. Esto muestra la solidez defensiva de Miami y los ajustes necesarios que tuvieron que hacer para frenar al griego. Además, Antetokounmpo se enfrentó a Bam Adebayo, uno de los mejores jugadores defensivos de la actualidad, y quien lo conoce muy bien debido a sus varios choques en las últimas postemporadas.