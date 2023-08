NBA: Stephen Curry es directo y tajante: "Soy el mejor base de la historia" (+Video)

No es un secreto para nadie que desde que Stephen Curry irrumpió en la NBA, marcó un estilo para los base en la liga, pero históricamente por ese certamen han desfilados innumerables jugadores de esa posición que sin duda alguna han dejado huellas, pero recientemente el estelar de Golden State Warriors encendió las redes sociales al decir en una entrevista que es el "mejor base de la historia".

Curry no es caracterizado por ser un jugador polémico ni de tener un ego elevado, más bien al contrario, siempre evade preguntas que lo comprometan a él o a otro jugador en particular, pero recientemente respondió a una pregunta, "¿Eres el mejor base de la historia", a lo que contestó: "Sí. Sí. (…) Magic y yo somos los que estamos en esa conversación".

Tras esta respuesta tajante, Steph dio rápidamente una explicación para tratar de no causar un revuelo, "Obviamente tengo que responder de esta manera. El hecho de que esté en ese debate… es un espacio en el que nunca creí que estaría. Elegimos a los mejores porque es divertido, nos imaginamos jugando unos contra otros y de eso trata el baloncesto y el deporte. Así que’ me pongo’ en mi propio equipo, me elegiría a mí mismo sin dudarlo".