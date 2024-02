NBA: Rudy Gobert arremetió contra la liga tras no haber sido elegido para estar en el All-Star Game de este año

Luego del anuncio de los jugadores que conformarán los banquillos del All-Star Game 2024, que se realizará en Indianápolis, ha causado revuelo en redes sociales por los nombres que se han quedado por fuera del evento que marca la mitad de la temporada dentro de la NBA. James Harden, Domantas Sabonis, Trae Young, Victor Wembanyama y Kyrie Irving son algunos de los nombres que no estarán jugando dicho encuentro en el tabloncillo del Gainbridge Fieldhouse, casa de Indiana Pacers.

Otro de los que se quedó por fuera es Rudy Gobert. El francés es sólido candidato a obtener el galardón al Defensor del Año por cuarta ocasión en su carrera de 10 años dentro de la NBA y no se mostró nada contento ante su ausencia en la lista de reservas de la Conferencia Oeste para este compromiso.

No está feliz

El pívot de Minnesota Timberwolves es una de las claves para que su equipo esté en la cima del Oeste y sintió que fue injusto su no selección a este All-Star Game. "En mi discurso en el Salón de la Fama, podré bromear sobre cuántas veces pude disfrutar de unas vacaciones adicionales porque me rechazaron para el Juego de Estrellas", dijo. Sin embargo, esta no es la primera vez que Gobert es polémico con sus declaraciones ante la prensa.

Este hubiera sido su cuatro Juego de Estrellas, luego de haberlo hecho en 2019, 2020 y 2021. Además, queda por fuera de este evento por segundo año consecutivo y no podrá acompañar a sus compañeros Anthony Edwards y Karl-Anthony Towns en Indianápolis para ser los únicos tres miembros de un mismo conjunto en el All-Star Game de este año.