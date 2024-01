NBA: ¡No se guardó nada! Anthony Edwards arremete duramente contra los árbitros. "¡Que me multen!" (+Video)

La lucha por los primeros puestos de la Conferencia Oeste de la NBA se mantiene al rojo vivo. Este lunes 29 de enero, los Minnesota Timberwolves derrotaron a Oklahoma City Thunder por pizarra de 107-101.

Como ya ha sido costumbre durante toda la temporada, la gran figura del compromiso fue el joven Anthony Edwards, quien aportó nada más y nada menos que 27 puntos, con un 50% de efectividad en tiros de campo (10-20).

Sin embargo, pese a asegurar un triunfo sumamente importante para el desarrollo de la campaña, en declaraciones pospartido el jugador de los Timberwolves arremetió de manera bastante dura en contra el cuerpo de árbitros que se encargó de impartir justicia durante el compromiso.

Minnesota logró llevarse una dura victoria como visitante, y al ser preguntado por las claves para ganar en un ambiente hostil, Edwards fue tajante. "No lo sé. Y si quieren que me multen, pero los árbitros no nos pitaron nada esta noche. No sé cómo ganamos", expresó.

Hace unos días, justamente luego de un juego ante Oklahoma City, Edwards también arremetió contra los árbitros, en esa ocasión quejándose de la cantidad de tiros libres que fueron concedidos durante el compromiso.