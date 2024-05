NBA: ¿Quién falta? Esto es lo que dijo una leyenda de la liga sobre quienes deben estar en el debate del "GOAT"

Desde hace varios años, el debate sobre quien es el mejor jugador de la historia ha incluido dos nombres: Michael Jordan y LeBron James. Desde su retiro, Jordan ha sido proclamado como el "GOAT", pero James ha venido logrando nuevos récords y rompiendo marcas que "Air Jordan" había conseguido durante sus años en la NBA, lo que le ha dado argumentos más fuertes para entrar en esa discusión.

Sin embargo, Shaquillle O'Neal, legendario pívot de la liga estadounidense, ha hablado sobre el tema y ha destacado que hay un nombre que no puede dejar por fuera en este debate. Durante sus tiempos con Los Ángeles Lakers, O'Neal compartió el liderato del equipo angelino con Kobe Bryant, a quien considera como otro de los que puede ser el "GOAT".

O'Neal no está de acuerdo con dejar por fuera a Bryant

En su podcast, The Big Pod with Shaq, el ex jugador de Lakers comentó que no le interesa oír ningún debate sobre el mejor de todos los tiempos si no está incluido su ex compañero. "Lo único que no me gusta de la conversación (sobre el GOAT) es que no meten a mi chico (Kobe Bryant)... ¿Michael, LeBron o Kobe? Ahora todos pueden debatir", dijo.

Para O'Neal, Bryant debe estar en el debate sobre el GOAT. junto a Jordan y James, debido a su aporte al juego y todo lo que logró dentro de la NBA. Cinco campeonatos, un MVP de temporada regular, 2 campeonatos de anotación, 18 veces All-Star, cuarto máximo anotador histórico de la Asociación, entre otros récords son algunas de las cosas que "Black Mamba" logró en su carrera dentro de la liga y que, para "The Diesel" le dan argumentos necesarios para estar en esa conversación.