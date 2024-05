NBA: ¿Debe decir adiós? Esto dice un ex compañero de LeBron James sobre cuando debería retirarse

Desde hace unos años, la conversación sobre quien es el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos se ha reducido a dos opciones: LeBron James y Michael Jordan. El alero de Los Ángeles Lakers y el escolta de Chicago Bulls son considerados como dos de los más grandes en haber jugado este deporte, pero la duda sobre quien es mejor que el otro sigue.

En los últimos años, James ha logrado diversos récords, como ser el primero en superar la barrera de los 40.000 mil puntos en la historia de la NBA y convertirse en el máximo anotador del baloncesto global superando al brasileño Óscar Schmidt, y esto ha ocasionado que gane más fuerza en este debate. Sin embargo, hay otros que consideran que debería retirarse para no seguir perdiendo argumentos para competir con Jordan.

¿James debe decir adiós?

De acuerdo al ex jugador Kendrick Perkins, "King James" debería retirarse y no jugar por mucho más tiempo para evitar que esto le afecte para ser considerado el "GOAT". "Me gustaría que LeBron James se retirara. No porque no quiera ver más de LeBron James... Mientras más continúe LeBron James jugando al baloncesto, más dañará su legado y más se irá. seguir perjudicando su argumento de GOAT", dijo.

En las últimas campañas, James ha logrado diversos récords personales, pero no ha logrado nada en lo colectivo y eso ha ocasionado que se le cuestione su legado. Dos eliminaciones seguidas en postemporada ante Denver Nuggets han calado fuerte en el debate sobre quien es el mejor jugador de todos los tiempos.