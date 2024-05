NBA: ¿Está de acuerdo? Esto dijo Anthony Edwards sobre las comparaciones entre su juego y el de Michael Jordan

En esta campaña 2023-24 de la NBA, Anthony Edwards ha elevado su nivel de juego y se ha convertido en el líder de Minnesota Timberwolves. Además, en postemporada ha cargado con la responsabilidad de llevar a su equipo a la segunda ronda, dejando por fuera a Phoenix Suns por barrida y sumando la primera victoria ante Denver Nuggets en las Semifinales de Conferencia.

Por su nivel en Playoffs, donde ha promediado 33.4 puntos, 7.8 rebotes, 5.6 asistencias, 1 bloqueo y 1.8 robos, "Ant-Man" ha empezado a ser comparado con una leyenda de la liga estadounidense y del baloncesto mundial: Michael Jordan. El escolta de Timberwolves habló sobre estos comentarios y dejó clara su postura sobre las semejanzas entre su juego y el de "Air Jordan".

Edwards no está de acuerdo

"Ant-Man" comentó que no quiere seguir siendo comparado con Jordan y quiere que todos dejen de hacerlo. "Quiero que pare. Es el más grande de todos los tiempos. No puedo compararme con él", dijo el jugador de Minnesota sobre el tema. Durante los últimos días, las comparaciones entre Edwards y el legendario ex jugador de Chicago Bulls han ido tomando cada vez más fuerza.

Pese a que Kobe Bryant era el jugador con mayor parecido a Jordan , en cuanto a movimientos, Edwards ha demostrado que tiene un estilo de juego parecido al '23' de Chicago por su juego de pies, capacidad para anotar el tiro de media distancia y su potencia física para volcar el balón. Sin duda alguna, el escolta será una de las caras de la Asociación en los próximos años.