NBA: ¿Quién es el culpable de las lesiones de New York Knicks en esta temporada?

En esta campaña 2023-24 de la NBA, New York Knicks ha sido uno de los equipos más sólidos de la Conferencia Este. Su nivel de juego les bastó para clasificar en la segunda posición, solo por detrás de Boston Celtics, y han logrado llegar a las Semifinales de Conferencia ante Indiana Pacers, que se encuentra igualada a dos victorias por bando.

Sin embargo, el coach Tom Thibodeau no cuenta con todas sus piezas debido a varias lesiones que han mermado y afectado la rotación del experimentado entrenador. Además de eso, Thibodeau es conocido por sus rotaciones cortas y los excesivos tiempos de juego de sus titulares, quienes llegan a promediar 40 minutos por juego durante la campaña regular.

¿Thibodeau es culpable de las lesiones?

Chandler Parsons, ex jugador de la liga estadounidense, habló sobre las lesiones que han sufrido los jugadores de New York y responsabilizó a Thibodeau por las altas cantidades de tiempo de juego que tienen sus jugadores durante una temporada. "Es por eso que la encuesta de jugadores salió con muchachos que no quieren jugar para [Tom Thibodeau], porque no dura, no puedes sostenerlo en una temporada tan larga", aseguró.

Más allá de las lesiones de Bogdan Bogdanovic y Julius Randle, que fueron ante de la postemporada y necesitan ser operados, Mitchell Robinson y OG Anunoby son parte esencial de la rotación del coach neoyorkino pero están fuera por lesiones en las dos últimas semanas de postemporada.

Asimismo, Jalen Brunson, máxima estrella de Knicks, no ha podido estar al 100% en los últimos juegos por molestias físicas y una posible ausencia del base podría terminar de decantar la serie a favor de Indiana. incluso, Josh Hart jugó los tres primeros compromisos por completo y solo pudo descansar en el cuarto encuentro por cinco minutos.