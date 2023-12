NBA: ¿Problemas dentro del equipo? Esto dijo Jonathan Kuminga sobre su tiempo de juego en Golden State Warriors

Golden State Warriors ha tenido una temporada difícil y ha tenido a Stephen Curry como el líder del equipo para tratar de llevarlos, en primera instancia, a la postemporada, pero el colectivo ha estado teniendo problemas, teniendo que caer en una dependencia excesiva en el dorsal '30'.

Ante esto, uno de sus jugadores habló sobre cómo se siente dentro del conjunto de la bahía y la inconformidad con su rol. Jonathan Kuminga fue seleccionado por Warriors en la séptima posición del Draft de 2021 y ha sido el último jugador en hablar acerca de lo que puede aportar al equipo, pero considera que Steve Kerr no lo deja suficiente tiempo en el tabloncillo para que demuestre de lo que es capaz.

Kuminga, de 21 años de edad, tiene promedios de 12.5 puntos, 3.8 rebotes y 1.2 asistencias en 21.7 minutos por juego durante esta zafra 2023-24 de la NBA. El propio jugador comentó que no está contento con esto y que Kerr es el que toma las decisiones sobre el partido.

"Sí, soy alguien que marca la diferencia. Sé quién soy... Pero no me corresponde manejar mis minutos de juego. Siento que ya hice lo que debía, pero la última voz que toma la decisión no es la mía...", dijo el joven nacido en la República Democrática del Congo.

"Yo tengo la pelota y se que nadie puede defenderme. Pero a veces... Tengo que dejar eso de lado para asegurarme de que mis veteranos tengan la pelota. Ahí es donde todo se vuelve confuso...", comentó Kuminga sobre la confianza que tiene en su juego, pero que no puede hacer mucho debido a que debe darle el balón a Stephen Curry, Klay Thompson o Chris Paul. "Algunas veces salgo de la cancha sin saber qué hice, y eso juega en mi cabeza. Es como, ¿qué es lo que quieren que haga?", expresó el ala pívot.

La rotación de Golden State ha tenido problemas con el aporte de los jugadores que no se apelliden Curry, por lo que Kerr ha estado buscando una fórmula que funcione para cuando el base esté en el banquillo o esté ausente en algún encuentro, pero esto genera dudas sobre la química dentro del conjunto de San Francisco.