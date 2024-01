NBA: ¿Por qué no está? Kevin Durant habla sobre el debate del GOAT y cuestiona las razones por las que no está incluido

Kevin Durant es uno de los mejores jugadores que ha jugado al baloncesto en la historia de este deporte. Desde su llegada a la NBA, el alero ha mostrado que tiene todo un arsenal ofensivo a su disposición que obliga a los defensas a usar todo su esfuerzo para poder frenarlo cuando tiene el balón en sus manos. Puede llegar con una volcada, lanzar de media o larga distancia y, pese a tu tamaño, puede poner el balón en el piso como un base para poder dejar a su marcador atrás y generar su propio tiro.

Sin embargo, su nombre no es uno de los que más suene en la conversación de quien es el mejor de todos los tiempos. El debate por el "GOAT" incluye nombres como Michael Jordan, LeBron James o Kobe Bryant, lo que no le ha caído muy bien a Durant, quien considera que debe estar allí por lo que ha logrado dentro de la liga estadounidense.

"KD" no está de acuerdo

Uno de los argumentos más utilizados para desacreditar los dos campeonatos que ganó "KD" fue que lo hizo con Golden State Warriors. El equipo dirigido por Steve Kerr ya contaba con jugadores como Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green y Andre Iguodala, por lo que Durant llegó a un conjunto que ya estaba conformado para dominar la liga.

Incluso, Warriors venía de disputar dos finales y acabaron la campaña 2015-16 con el mejor récord de la historia de la NBA, 73 triunfos y 9 derrotas, pero cayeron ante Cleveland Cavaliers luego de haberse puesto adelante por 1-3. Asimismo, "Durantula" fue eliminado por Golden State en los playoffs de esa zafra y fue criticado por uniformarse, justamente, con el equipo que lo eliminó.

"Porque fui a los Warriors. ¿Por qué no debería estar en eso? Esa es la pregunta que deberías hacerte. ¿Por qué no? ¿Qué no he hecho?", cuestionó Durant sobre las razones por las cuales no es incluido en el debate por el "GOAT". Sin embargo, el alero es uno de los mejores talentos que se han visto en la historia de la liga, pero solo el tiempo dirá si será incluido o no en la conversación del mejor de todos los tiempos.