NBA: ¡No pide perdón! Esto fue lo que dijo Draymond Green tras su manotazo al jugador de Phoenix

Lo de Draymond Green y problemas de conducta dentro del tabloncillo parecieran no tener fin en la NBA. El ala-pívot volvió a golpear a un jugador en pleno partido, en la jornada de este martes entre los Golden State Warriors y Phoenix Suns.

El cuatro campeón de la NBA fue expulsado del juego tras arrojarle un manotazo en el rostro a Jusuf Nurkic, centro de los soles, que lo dejó en el piso por varios segundos en el Footprint Center. Es la segunda vez que vuelve a figurar en este tipo de incidente en la temporada luego de casi estrangular a Rudy Gobert en un duelo entre los californianos y Minnesota Timberwolves.

Tras este terrible accionar del estelar de Golden State, el experimentado dejó claro que no fue intencional y que solo estaba buscándole sacar una falta al pívot europeo de 2.13 de estatura.

"Me estaba agarrando la cadera y estaba tratando de evitarle para sacarle la falta. No quiero pedir perdón por cosas que no pretendía hacer, pero me disculpé", declaró Green en la rueda de prensa post partido.

El puñetazo del ala-pívot terminó perjudicando a su equipo, que perdió por diferencia de tres puntos (119-116). El veterano apenas pudo aportar dos unidades, par de rebotes y dos asistencias en 17 minutos en cancha.

De acuerdo con Adrian Wojnarowski de ESPN, es probable que el jugador de 1.98 reciba una nueva suspensión por parte de la liga. En su trifulca con Ruby Gobert, Green fue sancionados por cinco partidos en la presente ronda regular.