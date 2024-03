NBA: ¿No lo merece? Esto es lo que dijo una leyenda sobre el homenaje que debería recibir LeBron James en Lakers

Desde la campaña 2018-19, LeBron James es miembro de Los Angeles Lakers y los llevó al título en la "Burbuja" de 2020. Más allá de eso, James solo ha sumado récords individuales y el éxito colectivo no se ha logrado, pese a los distintos movimientos de la gerencia angelina para volver a llegar unas Finales.

Sin embargo, hay opiniones encontradas sobre lo que deberían hacer los californianos para rendir homenaje, tras su retiro, a uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA. Entre tantas opiniones, Gilbert Arenas, ex jugador de Washington Wizards, habló sobre el tema y dejó clara su postura sobre si James debería recibir una estatua a las afueras del Crypto.com Arena.

No lo merece

"No tiene suficientes premios con el uniforme de los Lakers", dijo "Agent Zero" sobre si "King James" merecía o no este tipo de homenajes. Desde su llegada en 2018, el oriundo de Ohio solo los ha llevado a unas Finales, que ganaron ante Miami Heat, y se quedaron en Finales de Conferencia la pasada zafra cuando cayeron ante Denver Nuggets.

Asimismo, James se convirtió en el máximo anotador de la historia de la liga, superando a Kareem Abdul-Jabbar, y también es el primero en superar la barrera de los 40.000 puntos. Esto, con el uniforme de Lakers, parece ser lo más relevante que ha hecho "Bron", pero a Arenas no termina de convencer que tenga una estatua fuera del estadio de los angelinos. Otro que opinó sobre el tema fue Kendrick Perkins, ex jugador de Boston Celtics, quien aseguró que Lakers debería hacerle la estatua a James justo ahora y no esperar a que se retire de la NBA.