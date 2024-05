NBA: Mira cómo insultó Paul Pierce a Rudy Gobert ¿En verdad es buena defensa?

En esta campaña 2023-24, Rudy Gobert fue el ganador del premio al Jugador Defensivo del Año. Pese a que Victor Wembanyama, Novato del Año, parecía que le quitaría el galardón a su compatriota, Gobert fue quien finalmente se llevó la distinción a casa. Sin embargo, el jugador siempre ha recibido críticas por su juego e, incluso, sobre su defensa, su principal herramienta.

El francés ha obtenido ese premio en cuatro ocasiones en su carrera, igualando a Ben Wallace y Dikembe Mutombo como los únicos que lo han logrado en la historia. Pese a esto, Paul Pierce, leyenda de Boston Celtics, habló sobre Gobert y dejó claro que el europeo no tiene la capacidad para ser considerado como el mejor defensor de la NBA.

¿Gobert no aporta nada en defensa?

De acuerdo a Pierce, Gobert no merecía ser galardonado por su defensa y es más un estorbo que una ayuda. "El Jugador Defensivo del Año es un lastre defensivo... No habría podido decir eso de Kevin Garnett, no habría podido decir eso de Ben Wallace", dijo.

"The Truth" comparó al francés con dos históricos jugadores como Kevin Garnett, con quien Pierce fue campeón en Boston en 2008, y Wallace, uno de los mejores defensores de toda la historia de la NBA, dejando claro que Gobert no tiene el nivel que ellos tuvieron durante sus carreras.

Estas críticas vienen a raíz del nivel del europeo en las Finales de la Conferencia Oeste ante Dallas Mavericks, donde ha quedado en evidencia su dificultad para hacer frente a jugadores en el perímetro y su nula participación en el ataque de Minnesota Timberwolves.