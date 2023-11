NBA: ¿LaVine o Donovan? Chicago Bulls planea mantener a una de estas piezas para esta temporada

Uno de los equipos más polémicos de esta temporada ha sido Chicago Bulls. Desde el día uno, los mismos jugadores tuvieron una reunión en el camerino luego de su primera derrota de la campaña y, desde entonces, los rumores de cambios no han dejado de poner a sus principales piezas en equipos que buscan reforzarse para luchar por el título.

Ante esto, el nombre de Zach LaVine ha estado en diferentes escenarios para cambiar de aires y que lleguen nuevas piezas a Chicago. Además, el mismo jugador está abierto a salir del conjunto para facilitar las opciones de la gerencia de conseguir un negocio que beneficie a ambos.

Incluso, una de las salidas que se esperaba era la del entrenador Billy Donovan, pero desde la organización de Bulls no planean despedir al coach y se mantendrá en el equipo para que cumpla con su contrato.

Gerencia y dueños lo quieren

Pese a los rumores, Donovan no va a salir del equipo y se mantendrá al frente del cuerpo técnico en esta temporada. "Es querido y respetado, tanto por los propietarios como por la gerencia, y también le quedan varios en su extensión", dijo K.C. Johnson, periodista de NBC Chicago. "Si bien ha sucedido en situaciones recientes como las de Fred Hoiberg y Jim Boylen, a los Reinsdorf no les gusta pagar a los entrenadores para que no trabajen para ellos", comentó sobre los anteriores entrenadores de Bulls y su corto periodo con el equipo.

Sin embargo, no descartó que hayan cambios dentro del plantel, específicamente en los asistentes de Donovan. "Entonces, Donovan está a salvo, aunque no sería una sorpresa ver que su personal se modifique en el futuro", aseveró

Asimismo, la gerencia de Chicago tiene tiempo para mover sus piezas y buscar un rumbo distinto que les permita salir del fondo de la Conferencia Este para mejorar su récord de 5 victorias y 13 derrotas en este inicio de campaña.