NBA: Draymond Green responde a los comentarios de Rudy Gobert luego de haber sido suspendido (+Video)

Luego del incidente con Rudy Gobert, Draymond Green fue suspendido por cinco compromisos y el jugador no había hablado de los sucedido desde entonces. Incluso, no respondió a lo dicho por el francés cuando lo llamó "payaso" al finalizar ese compromiso entre Golden State Warriors y Minnesota Timberwolves.

Durante una rueda de prensa del equipo este domingo, el ala pívot fue cuestionado sobre las acusaciones de Gobert sobre su "comportamiento de payaso" y su intención de buscar ser expulsado del juego cada vez que Stephen Curry no está disponible.

Silencio absoluto

Ante la pregunta sobre lo que pensaba u opinaba del centro francés y sus comentarios, Green se mantuvo en silencio durante 16 segundos. Lo único que se escuchaba en el micrófono era el golpe que "Dray" le daba con uno de sus dedos a la mesa. Al finalizar, el jugador dijo: "Ningún comentario es un comentario, ¿verdad?".

"Es un poco gracioso porque antes del partido, me decía a mí mismo que Steph (Curry) no jugaría, así que sé que Draymond intentará ser expulsado", dijo Gobert después del partido entre Wolves y Warriors. "Porque cada vez que Steph no juega, él no quiere jugar, es su chico Steph. Hará todo lo posible para ser expulsado", comentó el centro de Minnesota.

Sin embargo, Green explicó que su reacción de ahorcar al francés fue para defender a Klay Thompson y que esto lo haría con cualquiera de sus compañeros. "No vivo mi vida con arrepentimientos", expresó el jugador.

"Si me toca defender a un compañero cuando estoy en posición de defenderlo... ¿Qué me importa lo que sienta la gente?", aseveró Green. "Ante todo yo pienso en cómo se sentirá la gente que me importa y cómo seguir. Eso es a lo que le doy importancia", puntualizó.

El cuatro veces campeón de la NBA con los Warriors volverá al tabloncillo este martes frente a Sacramento Kings, en un partido que entrará dentro del marco de la Copa de la NBA y tener todas sus piezas para obtener la victoria será importante para clasificar a la próxima ronda.