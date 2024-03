NBA: Figura de Miami Heat asegura que LeBron James no era tan importante para el equipo (+Detalles)

La época del "Big-Three" de LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh fue una de las más exitosas para la franquicia de Miami Heat en la NBA. Desde el 2011 hasta el 2014, el equipo llegó a cuatro finales de manera consecutiva y lograron coronarse campeones en 2012 y 2013.

Wade fue el intermediario para que James y Bosh salieran de Cleveland Cavaliers y Toronto Raptors, respectivamente. Sin embargo, el que más tuvo que sacrificar para ser exitosos fue Bish, debido a que pasó a ser la tercera opción en ofensiva dentro de Miami. "CB" fue maduro y entendió que era lo necesario para poder ganar, por lo que su faena debajo de los tableros era clave para Heat.

¿Quién es más importante?

En el podcast "The OGs Show", Udonis Haslem habló sobre la importancia que tuvieron James y Bosh en el equipo de Miami para poder llegar a ser campeones. "Si Bron caía, podrías traer a D-Wade, y no es el mismo jugador, pero obtendrás resultados similares. No pudimos simularlo; no teníamos otro CB. Si eso se cayó y se lastimó, no teníamos otro de esos", dijo.

Con estos comentarios, Haslem deja claro que el trabajo de Bosh, aunque no era tan llamativo o vistoso, fue importante para que el conjunto pudiera competir al máximo nivel y llegar a disputar esas cuatro finales de manera consecutiva. Asimismo, "CB" dejó Toronto y su rol de principal referente allí para sumarse a Miami para poder sumar un campeonato de la NBA.