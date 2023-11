NBA: Este sería el quinteto de Los Ángeles Clippers para su primer partido con James Harden

Hace una semana, los Clippers y los Sixers sacudieron el mercado al efectuar un traspaso que envío a James Harden y PJ Tucker a la franquicia angelina a cambio de Marcus Morris, Robert Covington, Nic Batum, KJ Martin y varios picks del draft. El movimiento unió en el equipo comandado por Tyronn Lue a cuatro superestrellas del deporte: James Harden, Paul George, Kawhi Leonard y Russell Westbrook.

El exjugador de los Houston Rockets apenas arribó a su nueva franquicia dejó unas palabras muy características de su personalidad, alegando que no necesitaba un sistema de juego, pues ya él era el sistema: "Me gusta decidir a qué se juega, soy un creador de juego. Y preguntarle al entrenador, alguien que confía en mí y me entiende. No soy un jugador de sistemas. Yo soy el sistema. Alguien que pueda hablar conmigo e ir haciendo cambios y ajustes a mitad de partido".

Mañana, lunes 6 de noviembre, los Clippers visitarán el Madison Square Garden para enfrentarse a los New York Knicks por temporada regular y se espera que "la Barba" debute como jugador de la escuadra californiana. Terrance Mann sería el sacrificado del quinteto para que ingrese el MVP de la temporada 2017-2018 de la NBA. Por tanto, así quedaría el cuadro titular: