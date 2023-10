NBA: Este es el plan del entrenador de los Lakers con una de sus estrellas (+Detalles)

Los Ángeles Lakers se encuentran listos para comenzar su lucha por el campeonato de la temporada 2023-2024 de la NBA. Saben que no será nada fácil alcanzar la gloria, pero parecen tener el suficiente potencial para lograr grandes resultados en esta campaña.

Sin embargo, hay un aspecto que ha llamado mucho la atención de los aficionados de dicho equipo. Se trata del nuevo plan de juego que espera establecer el entrenador, Darvin Ham, con Anthony Davis.

El plan de Ham cambia totalmente el estilo de juego de Davis, ya que dicho entrenador le propuso a lanzar al menos 6 triples en cada juego. Si bien Davis es un buen lanzador de larga distancia con su gran estatura, no significa que todo su juego lo plasmará jugando fuera del poste.

Su rol de pívot sigue siendo el pilar de Davis y aunque puede hacer un buen trabajo en ambos aspectos, dicho jugador no planea lanzar todo el tiempo desde la línea de los tres puntos. Sin embargo, este ha sido el deseo de Ham, quien considera que puede hacerlo a la perfección y brindarle buenos resultados a los Lakers.

“Lo quiero. Si puede. Sé que no lo hará, pero tal vez me sorprenda, le he solicitado ver seis intentos de triples por partido. Tres por mitad, al menos. No le pondría eso si no pensara que es capaz”, expresó el director técnico de los Lakers a medios internacionales.

A lo largo de dos partidos de pretemporada, Davis ha registrado esa cantidad de 3 de 6 en triples, es por ello, que el entrenador planea que Davis continúe perfeccionando esta habilidad hasta conseguir que lo domine por completo y sus intentos aumenten considerablemente.