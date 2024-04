NBA: ¿Cuándo y dónde juega Miami Heat su primer juego de Postemporada?

Doce de los dieseis mejores equipos de la campaña regular de la NBA ya conocen sus rivales en la Postemporada y buscarán repetir el nivel mostrado en la primera ronda para consagrarse campeón del campeonato 2024.

Hasta ahora los equipos clasificados son New York Knicks, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic, Oklahoma City Thunder, Boston Celtics. A falta de la resolución de los cruces entre Atlanta Hawks vs Chicago Bulls, Angeles Lakers vs New Orleans Pelicans, Golden State Warriors vs Sacramento Kings y Miami Heat vs Philadelphia 76ers.

Este último compromiso se disputará el próximo miércoles 17 de abril a las 7:00 PM (hora de Venezuela) en el Estadio Wells Fargo Center, teniendo a Miami Heat como el equipo favorito a clasificar.

New York Knicks espera rival

Según el calendario, el ganador estará en los playoffs y se enfrentará a los Knicks el sábado 20 de abril en el Madison Square Garden. Por ello, los jugadores de Miami intentarán conseguir su boleto para la siguiente ronda.

Cabe destacar, que la temporada anterior el equipo de la "Ciudad del Sol", fue el primero en llegar a las Finales de la NBA, luego de derrotar a Chicago Bulls, Milwaukee Bucks, New York Knicks y Boston Celtics, pero desafortunadamente, no pudieron mantener la racha contra Denver Nuggets en el juego definitorio.

Una decepción que no quieren repetir y ante Philadelphia buscan demostrar que merecen estar en estas instancias de la campaña y levantar el trofeo al final de la misma.