NBA: ¡Alucinante! Recuerda la vez que este español brilló en el Concurso de Clavadas

Rudy Fernández es uno de los jugadores históricos del baloncesto español. Su participación fue clave en aquella histórica generación española que ganó tres medallas olímpicas y se impuso en dos Mundiales. Ahora, ya siendo un veterano despunta en Real Madrid, club con el cual posee tres títulos de Euroliga.

Pero antes de todo, Fernández tuvo una pasantía por la NBA, debutando en 2008, tras los Juegos Olímpicos de Bejing, con Portland Trail Blazers, donde en su año de novato ya daba muestras de su gran capaciad atlética. Esto hizo que la liga se fije en él y lo invitara a participar en el Concurso de Clavadas del All Star Weekend, donde se convertiría en el primer español en decir "presente":

Homenajeando al pionero de los jugadores españoles en la NBA, Fernando Martín, quien falleció en un accidente de tránsito, Fernández voló y dejó auténticas perlas que maravillaron a los presentes en el US Airways Center de Phoenix, donde se desarolló el evento. No obstante, pese a su emotivo gesto y a un desempeño reseñable que aun hoy se recuerda, no pasó a la ronda final y la competencia se la llevó un joven Dwight Howard, que ese año llevaría a Orlando Magic a las Finales de la NBA.

El escolta estuvo en el mejor baloncesto del mundo entre 2008 y 2012. Fueron cuatro temporadas en las que promedió 9.1 puntos, 2.2 rebotes y 2.2 asistencias, con 249 partidos jugados, solo 10 como titular, exhibiendo un 36% de acierto en triples y 24.0 minutos de media.