Así se jugará la jornada de este domingo 28 de abril en los Playoffs de la NBA

Este domingo 28 de abril culmina una nueva semana de Playoffs en la NBA. Serán tres partidos los que se llevarán a cabo, con la posibilidad para uno de ellos de avanzar a la siguiente etapa y convertirse en el primer clasificado.

Este es el caso de Minnesota Timberwolves, que visitará el Footprint Center de Arizona para medirse a Phoenix Suns, con la serie 3-0 a favor. Muy importante lo que pueda hacer el duo conformado por Anthony Edwards y dominicano Karl-Anthony Towns. Mientras que del otro lado, los locales necesitan de un estelar Kevin Durant para poder evitar una dolorosa barrida en casa.

Aunque ese juego entre Minnesota y Phoenix será el último de una jornada que comenzará con el duelo entre New York Knicks y Philadelphia 76ers. La serie está 2-1 a favor de los neoyorquinos, que cayeron en el pasado compromiso tras una gran actuación de Joel Embiid, quien totalizó 50 puntos.

Los otros encuentros de la fecha dominical serán los que medirán a Luka Doncic,y sus Dallas Mavericks, con Los Angeles Clippers, además del cotejo entre Indiana Pacers y Milwaukee Bucks, el cual no contrará con Damian Lillard y Giannis Antetokounmpo.

Jornada de este 28 de abril en la NBA

1:00 PM: Philadelphia 76ers vs New York Knicks

3:30 PM: Dallas Mavericks vs Los Angeles Clippers

7:00 PM: Indiana Pacers vs Milwaukee Bucks

9:30 PM: Phoenix Suns vs Minnesota Timberwolves