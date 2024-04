NBA: ¡El mundo al revés! Draymond Green se mete en la polémica de Anthony Davis y su coach en Los Ángeles Lakers

Draymond Green es uno de los baluartes que han sostenido a la dinastía de Golden State Warriors, la cual consiguió cuatro anillos de la NBA entre 2015 y 2022, además de otro par de subcampeonatos. Pero a la vez es uno de los jugadores más polémicos que tiene la competición.

Con Golden State ya eliminado de los Playoffs al caer en la fase de Play In ante Sacramento Kings, Green no ha dejado de ser protagonista. Ahora no por lo hecho dentro del tabloncillo, sino por sus declaraciones fuera, sobre todo en el Podcast The Volume, donde normalmente habla de la actualidad de la NBA.

Esta vez, Draymond Green se refirió a la crucial situación que vive Los Angeles Lakers, que está abajo 3-0 en la serie ante Denver Nuggets y podría ser barrido en el Crypto.com Arena si cae este sábado. Específicamente habló de la difícil relación que muestra el ala-pívot Anthony Davis con su entrenador Darvin Ham.

Draymond Green criticó a De'Angelo Russell y Anthony Davis

"Cuando Anthony Davis habló después del juego para decir que no sabían qué estaban haciendo en ofensiva y en defensa me sentí decepcionado.El motivo es que tengo mucho respeto por AD. Número uno, Darvin Ham fue jugador y hablar de la manera como lo hizo no lo respeto", dijo Draymond Green.

El jugador de Golden State Warriors también comentó sobre la actuación de De'Angelo Russell, que en el partido pasado terminó sin puntos, con 0-7 en lanzamientos de campo.

"Siempre buscamos a quien culpar. Es desafortunado ver esto. No porque haya jugado mal, sino que ves el lenguaje corporal y los comentarios. Es una serie de siete juegos y tienes que mantenerte buscando más oportunidades para tener los partidos que quieres tener", comentó.