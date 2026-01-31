Marinos de Anzoátegui trae de regreso a un jugador histórico del baloncesto venezolano

Suscríbete a nuestros canales

De cara a la temporada 2026 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), Marinos de Anzoátegui continúa anunciando excelentes noticias para sus aficionados. En esta ocasión hicieron oficial el regreso de un jugador histórico no solo de la franquicia, sino del baloncesto venezolano en general.

El capitán regresa a Marinos

La figura en cuestión no podía ser otra que Gregory Vargas. Y es que luego de varios años demostrando un altísimo nivel con distintos equipos, el capitán regresa a casa con la misión de guiar al equipo a un nuevo título nacional.

"Para mí representar a Marinos es una alegría y un orgullo. Las expectativas para esta temporada son ser campeón nuevamente y ayudar a conquistar la estrella número 12. Asumiendo un nuevo rol como capitán, espero liderar al equipo de la mejor manera posible", señaló el Super Ratón en una nota de prensa.

Como muchos recordarán, el oriundo de Ocumare del Tuy fue pieza clave en cinco títulos de Marinos de Anzoátegui, además de alzarse con el MVP de la final de 2015. Ahora aportará más liderazgo y veteranía a un grupo que apunta a hacer historia en la venidera temporada de la SPB, la cual iniciará el próximo 7 de marzo.

"Conozco toda su trayectoria, es un líder. Ha demostrado que tiene la capacidad de liderar cualquier equipo (…) Seguirá siendo un pilar fundamental dentro del equipo, el capitán, por supuesto. Es un jugador indestructible y esperamos que este año también nos dé otro campeonato", comentó Gianni Patino, gerente general del Acorazado Oriental.